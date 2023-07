Đừng làm 3 điều sau đây khi dùng máy giặt, thiết bị vừa nhanh hỏng, quần áo giặt không sạch, không thơm

- 30 - 40 độ C: Phù hợp với chất liệu vải mỏng, dễ phai màu, dễ rách và đồ lên

- 40 - 60 độ C: Phù hợp cho đồ len, chăn màn, ga giường, vải cotton và chất liệu lông cừu (40 độ C); khăn tắm, đồ lót và vải sợi tổng hợp; vải lanh, vải bông và các loại vải hỗn hợp (60 độ C).

- 60 - 90 độ C: Phù hợp để giặt đồ cho trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, các loại vải khó vai màu và chất liệu vải linen (ở ga giường, khăn trải bàn...).



Các mức nhiệt độ nước ở máy giặt (Ảnh minh họa)

3. Để quần áo đã giặt xong trong máy quá lâu

Sai lầm cuối cùng được Ao nhắc tới trong bài viết của mình cũng chính là sai lầm vô cùng phổ biến của nhiều gia đình, nhiều người dùng. Đó chính là quần áo sau khi giặt xong không được lấy ngay ra khỏi máy, thay vào đó là để trong thiết bị nhiều giờ, thậm chí là qua đêm.

Các chuyên gia giải thích rằng, việc làm này sẽ khiến suy giảm tuổi thọ của máy giặt. Cụ thể, trong môi trường ẩm ướt cùng với cả quần áo vẫn còn độ ẩm nhất định, các bộ phận của máy ví dụ như thùng giặt, gioăng cao su cửa máy, sẽ dễ bị ẩm mốc, dễ mọc rêu, rỉ sét và ám mùi hôi khó loại bỏ.





Quần áo để quá lâu bên trong máy giặt sẽ bị ẩm mốc, có mùi hôi (Ảnh: Ao World)

Bên cạnh đó, lượng quần áo vừa giặt xong còn ẩm thường có trọng lượng nặng. Bộ phận đàn hồi của máy giặt từ đó sẽ trở nên nhanh mòn hơn, nhanh giãn hơn vì phải nâng đỡ một lượng quần áo nặng trong thời gian quá lâu.