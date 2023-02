Đừng kỳ vọng ChatGPT sẽ thay thế con người trong một sớm một chiều

Lời tòa soạn: ChatGPT là chương trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên do OpenAI phát triển với khả năng trả lời gần như mọi câu hỏi của người sử dụng. Chỉ sau 2 tháng kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã chạm mốc 100 triệu người dùng; bỏ xa các hiện tượng công nghệ khác. Cùng với sự nổi lên của ChatGPT, có không ít vấn đề xoay quanh chương trình AI này được "mổ xẻ". Đó là những câu chuyện về khả năng của công nghệ AI, tính ứng dụng hay các vấn đề pháp lý.

Góp thêm một góc nhìn của giới công nghệ Việt Nam, VietNamNet xin gửi tới độc giả những chia sẻ của PGS.TS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng trường CNTT và Truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội) về trào lưu ChatGPT. Đây là những trao đổi đưa ra ngay ở phần hỏi đáp, phỏng vấn tại tọa đàm ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - lợi ích và thách thức do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều ngày 13/2.



Theo đánh giá của ông, trào lưu ChatGPT sẽ có tác động như thế nào tới xã hội?

Công nghệ và khoa học nói chung có quá trình phát triển rất dài. Hằng năm sẽ có sự ra đời của các công nghệ mới. Đến thời điểm nào đó, khi có đủ các điều kiện hội tụ, sản phẩm mới sẽ ra đời.

Điểm hay của ChatGPT là nó đi thẳng được tới với người dùng đại chúng. Chính vì vậy, mọi người bị bất ngờ trước kết quả kỳ diệu của AI tạo sinh - công nghệ đã sinh ra những nội dung mới từ dữ liệu được huấn luyện trong mô hình.

Những người làm công nghệ như chúng tôi thấy sản phẩm này cũng bình thường. Tôi nghĩ ChatGPT chỉ là sản phẩm demo cho một công nghệ đằng sau, đó là công nghệ AI tạo sinh hay mô hình ngôn ngữ lớn. Đó mới là tương lai cho sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Công nghệ này ngày càng thu hút sự đầu tư, nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm không chỉ “text to text” mà còn “text to art”, “text to voice”... Có lẽ chúng ta sẽ còn bất ngờ hơn nữa với những sản phẩm ở đâu đó trong phòng thí nghiệm của các trường đại học, viện nghiên cứu.

PGS.TS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng trường CNTT và Truyền thông. Ảnh: Trọng Đạt

Tôi nghĩ khi tiếp cận câu chuyện này, chúng ta cần coi đây như một thành tựu khi lần đầu tiên người dùng đại chúng được trải nghiệm và thấy được năng lực của trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo không quá xa xôi, nhưng không nên kỳ vọng AI sẽ thay thế con người trong một sớm một chiều bởi đây đơn giản chỉ là mô hình dự đoán, chưa có khả năng suy luận và sáng tạo như con người.