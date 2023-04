Dừng huy động 400 người thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học

Cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (Ảnh: Nguyễn Hành).

Trước đó, ngành chức năng ở An Giang có văn bản huy động 400 người thử tải cầu bộ hành thuộc dự án cầu Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, An Giang). Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.

Ngày 24/3, Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam có công văn thông báo kế hoạch chi tiết thực hiện công tác giám định tư pháp công trình cầu bộ hành thuộc dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học.