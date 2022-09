Dùng game dạy tiếng Anh, cô giáo sở hữu loạt clip triệu view

“Mục đích xây dựng kênh Tiktok của tôi là để truyền cảm hứng học tiếng Anh. Vì vậy khi bắt đầu xây dựng kênh, mình không lựa chọn nội dung cụ thể nào mà để chính khán giả là người định hướng nội dung. Tôi làm rất nhiều chủ đề tiếng Anh, chủ đề được mọi người yêu thích và quan tâm nhất chính là học tiếng Anh qua game”, 9x chia sẻ.

Nữ Tiktoker thường trích dẫn những câu thoại hay trong game để dạy về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh. Trong đó, một số câu thoại được chị đặc biệt yêu thích như: “Everything is worth cherishing” (Mọi thứ đều đáng trân trọng), “Things are never what they seem" (Mọi thứ không bao giờ giống như ta nghĩ).

Những video trên Tiktok và Youtube của chị giúp học sinh có thể tiếp cận với một lượng kiến thức bổ ích và hoàn toàn miễn phí. Nhiều khán giả bình luận rằng nhờ chăm chỉ xem livestream dạy học của cô Quỳnh mà điểm tiếng Anh tiến bộ lên rất nhiều.