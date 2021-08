Đừng đùa với những thần tượng này nếu bạn không muốn bị phũ sấp mặt!

Điều đặc biệt đó là chẳng ai có thể đoán trước Suga sẽ "phán" những gì. Anh chàng này có những suy nghĩ rất đơn giản và thực tế đến mức hài hước khiến người khác bật cười. Nếu định nói một điều gì thật "so deep" với Suga thì hãy chuẩn bị trước tâm lý rằng anh chàng sẽ phũ đến mức bạn không ngờ được đấy!

Nếu bạn nghĩ rằng idol chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng fan thì bạn đã nhầm to rồi nhé!

Changmin (DBSK)

Em út của DBSK có một biệt danh cực nổi tiếng là "đại gia nước đá" bởi độ phũ đến mức hài hước của anh chàng. Thật ra, Changmin là người vô cùng tình cảm và không hề lạnh lùng, đơn giản là anh chàng rất thích troll người khác mà thôi.

Troll fan là sở thích không hề thay đổi qua năm tháng của Changmin

Đối tượng troll của Changmin có thể là bất kỳ ai kể cả là các fan yêu quý. Changmin cũng chính là người chê fan vừa già vừa ế, thẳng thắn nói với fan rằng nếu không học hành cẩn thận thì khỏi yêu thương gì nhau nữa. Cũng chính vì tính cách phũ phàng này mà Changmin không hề xa cách với fan mà giống như một người anh trai vậy.

D.O (EXO)

Đừng để ngoại hình đáng yêu củaD.Ođánh lừa bạn. Nhìn D.O có vẻ đáng yêu dễ thương vậy thôi nhưng trong nhóm, D.O chính là "đầu gấu" số 1 của EXO đấy.