Dùng điều hòa cũng như tháng trước nhưng tiền điện lại có thể ‘tăng chóng mặt’, đâu là lí do ?

Theo chuyên gia điện lạnh, khi đặt nhiệt độ thấp hơn 26 độ C, điều hòa cần phải hoạt động liên tục để có thể duy trì mức nhiệt độ đã cài đặt. Bởi vậy mà tuổi thọ của thiết bị giảm, tiêu tốn điện năng hơn so với bình thường. Đặc biệt là khi chỉ dùng điều hòa trong thời gian ngắn, dẫn đến việc máy phải khởi động lại nhiều lần để đạt đến mức nhiệt cài đặt, gây hao phí điện năng của gia đình.

Nhiệt độ ngoài trời cứ tăng lên 1 độ C, tiêu thụ điện của điều hòa tăng từ 2 - 3% tùy loại. Nếu nhiệt độ tăng lên 5 độ C, lượng tiêu thụ điện tăng 10%. Bởi nguyên lý vận hành trời càng nóng, điều hòa càng tốn điện. Do đó mà có thể cùng mức dùng 8 - 10 tiếng/ngày, nhưng điều hòa chạy trong nền thời tiết 35 - 40 độ C sẽ tốn điện hơn khi nền nhiệt độ xuống khoảng 30 - 35 độ C.

Điều này lí giải trước những thắc mắc của nhiều người vì sao thời gian dùng điều hòa cũng như tháng trước mà tiền điện lại tăng thêm. Đó là chưa kể, lượng điện năng tiêu thụ "âm thầm" vì thói quen dùng ở nhiệt độ thấp sâu cho mát nhanh của nhiều người. Cứ giảm 1 độC của điều hòa thì điện năng tiêu thụ sẽ tăng thêm từ 1,5 - 3%. Nếu biết cách dùng điều hòa đúng cách, tiền điện sẽ không quá tốn kém.