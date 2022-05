Đừng để la mắng trở thành ám ảnh trong ký ức tuổi thơ của trẻ

Chuyên gia này nhận định, không ít phụ huynh và giáo viên có thể đã trải qua tuổi thơ đầy khó khăn. Bởi vậy, có lẽ, bản chất của họ là lo lắng, với những cảm nhận mong manh về giá trị bản thân và sự nhạy cảm chưa được giải quyết. Một số phụ huynh lớn lên trong nghèo khó hoặc điều kiện áp bức do bị mọi người mắng mỏ không ngừng. Họ thường xuyên trải qua cảm giác thất vọng.

Tiến sĩ Sherman cho rằng, la mắng có vai trò nhất định. Tuy nhiên, la mắng thường chỉ là một cách để một người yếu đuối thể hiện như thể họ mạnh mẽ, tự tin và có trách nhiệm.

“Mọi người thường nói những gì họ cần nghe. Trẻ em thường bị buộc phải chịu đựng những bài thuyết giáo mà cha mẹ muốn con mình chú ý. Một người cha ước gì mình đã nhún nhường hơn nhất quyết buông những lời mắng nhiếc với con của mình. Điều thú vị hơn đối với người cha là, ông tỏ ra như mình là người nắm vững bài học cuộc sống đó hơn, thay vì cảm thấy thất bại trong việc học nó”, ông Sherman dẫn chứng.

Theo chuyên gia này, có rất nhiều nền văn hóa, trong đó mắng mỏ được coi là một đức tính tốt. Thậm chí, có cả những nền văn hóa nơi mà việc đánh đòn trẻ em được coi là một đức tính tốt. Song, thực tế, những nghiên cứu hiện tại cho thấy không phải vậy.

Tiến sĩ Sherman cho biết, nuôi dạy trẻ là để chúng bay tự do, nhưng cũng là để con bay đúng. Vì vậy, cha mẹ và giáo viên có lý do để cố gắng hết sức, nhằm giúp trẻ đi đúng hướng. Đây cũng thường là những lý do để người lớn có thể hợp lý hóa bất kỳ lời rao giảng và la mắng nào mà họ muốn. Họ thường nói rằng: “Điều đó làm cha/mẹ đau hơn là khiến con đau lòng”. Song, đó có thể là một lời tự trấn tĩnh mà cha mẹ hoặc giáo viên áp đặt lên đứa trẻ.