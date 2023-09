Dùng chính tiền vay trả lãi chủ nợ, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trịnh Thị Hoa (SN 1985, trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM; tạm trú số 306 Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Trịnh Thị Hoa. (Ảnh: C.A)