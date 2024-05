Dùng chính AI để giảm thiểu rủi ro của AI

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thu hút quan tâm lớn trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Các chuyên gia đánh giá AI là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc CMCN 4.0, mang lại lợi ích to lớn, đột phá cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Theo hãng tư vấn Exactitude Consultancy, tính đến tháng 2/2024, quy mô thị trường AI toàn cầu về an ninh, an toàn công cộng và an ninh quốc gia dự báo tăng từ 11,43 tỷ USD vào năm 2023 lên 47,32 tỷ USD vào năm 2030.

Khi AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bên cạnh những lợi ích như cung cấp thông tin, dự báo thông minh về các tình huống liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng hay dự báo tình huống khủng hoảng kịp thời, công nghệ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức.

Tất cả các hình thức tấn công mạng đều có thể ứng dụng AI

Những rủi ro và thách thức của AI đến xã hội, pháp lý, an ninh mạng được nêu cụ thể tại hội thảo và triển lãm An toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024 chủ đề “An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo”, được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp cùng IEC tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT ngày 30/5.