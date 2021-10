Dùng chiêu mua bán găng tay để lừa hàng chục tỷ đồng

Trong 2 ngày 28 và 29-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM) liên tục phát đi thông báo truy tìm giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Đạt (Công ty Thành Đạt) và Công ty Cổ phần tập đoàn tài chính Đặng Nam (Cty Đặng Nam) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua qua việc ký hợp đồng mua bán với nhiều doanh nghiệp, cá nhân để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra làm rõ việc ông Nicholas Dang (người Mỹ gốc Việt), Giám đốc Công ty ND Private Capital trụ sở tại Mỹ bị lừa hơn 1 triệu USD sau khi đặt mua găng tay cao su y tế của một doanh nghiệp trong nước.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Nicholas Dang gửi các cơ quan chức năng, tháng 7-2020, qua người quen giới thiệu, ông liên hệ với ông Đỗ Văn Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á (gọi tắt là Công ty Đông Nam Á), trụ sở tại Việt Nam, đặt vấn đề muốn mua găng tay cao su y tế. Sau khi ông Dũng cho biết đang sẵn có hàng để bán, đề nghị đôi bên ký hợp đồng và chuyển trước một khoản tiền ban đầu, Công ty ND Private Capital đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á tổng cộng 1.099.000 USD (khoảng hơn 24 tỷ đồng).

Do Công ty Đông Nam Á không giao hàng đúng hẹn cho Công ty ND Private Capital nên ngày 25-9-2020, hai công ty đã ký thanh lý hợp đồng, theo đó Công ty Đông Nam Á phải hoàn trả cho Công ty ND Private Capital số tiền đã nhận. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, Công ty Đông Nam Á vẫn không trả tiền như thỏa thuận nên ông Nicholas Dang làm đơn tố cáo ông Đỗ Văn Dũng gửi tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Công an TPHCM kiểm tra một địa điểm sản xuất găng tay y tế vi phạm

Bước đầu CQĐT xác định, Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế Nitrile, đồng thời không là đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng, nhưng Đỗ Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty vẫn thông tin không đúng sự thật về khả năng cung cấp mặt hàng nêu trên cho Công ty ND Private Capital, nhằm tạo sự tin tưởng để Công ty ND Private Capital đồng ý ký kết hợp đồng, chuyển số tiền 1.099.000USD (tương đương 25,4 tỷ đồng) cho Công ty Đông Nam Á.