Dùng các nguyên liệu nhà nào cũng có này làm sạch vết ố vàng trên ly thủy tinh, ly, cốc trắng sáng như mới

Sau một khoảng thời gian, vẻ trong veo đã không còn như lúc ban đầu bởi sự xuất hiện của những vết ố vàng, xỉn màu khiến ly thủy tinh bị mờ mất thẩm mỹ. Cho dù đã lau chùi, cọ rửa thường xuyên nhưng nếu như làm không đúng cách thì ly vẫn không thể trắng sáng lại như ban đầu. Nguyên nhân ly thủy tinh bị ố vàng Cặn nước cứng Nước cứng có chứa hàm lượng khoáng chất tự nhiên cao. Khi rửa hoặc sử dụng hằng ngày, hàm lượng khoáng chất này sẽ đọng lại trên ly của bạn khiến bề mặt ly của bạn trông hơi mờ và đục. Sự ăn mòn Sự ăn mòn bề mặt thuỷ tinh có thể xảy ra do sử dụng thường xuyên, được rửa và xử lý. Tuy nhiên, quá trình ăn mòn không diễn ra trong "một sớm, một chiều", mà bạn sẽ nhận thấy chúng xuất hiện sau một thời gian dài sử dụng khi bề mặt ly thuỷ tinh xỉn màu dần dần.

Có nhiều cách làm sạch ly thủy tinh bị ố nhanh chóng và hiệu quả. (Ảnh: Taste of Home) Trong một số trường hợp, vết xước để lại trên bề mặt ly thuỷ tinh có thể là vĩnh viễn và không thể làm sạch. Cách làm sạch ly thủy tinh bị ố Dùng giấm trắng Trong giấm trắng có axit acetic với tác dụng hòa tan các vết ố mờ một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần rót một ít giấm trắng vào chậu nước nóng và cho ly thủy tinh vào ngâm trong vòng 5 - 10 phút.

Giấm có tác dụng hòa tan các vết ố mờ một cách nhanh chóng, giúp ly thủy tinh sáng bóng như mới. (Ảnh: Better Homes & Gardens) Sau đó, bạn rửa sạch ly bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng, ly sẽ sáng bóng như mới. Sử dụng muối Muối có đặc tính khử trùng cùng tính kiềm nhẹ. Ngoài ra, chà xát muối có thể giúp tạo ma sát để loại bỏ tối ưu các vết bẩn cứng đầu. Muối là gia vị dễ tìm, mang đến nhiều công dụng bất ngờ, trong đó không thể không kể đến khả năng làm sạch ly thủy tinh, khôi phục vẻ sáng bóng cho ly sau thời gian sử dụng. Không những thế, muối cũng là một loại gia vị an toàn, không gây hại cho sức khỏe nếu dùng thường xuyên. Sử dụng chanh tươi Axit nitric trong chanh với đặc tính axit nhẹ giúp làm sạch các vết vẩn đục hoặc ố trên bề mặt ly thủy tinh. Một trong những cách hữu hiệu để ly thủy tinh quay trở về vẻ sáng bóng ban đầu là sử dụng chanh để vệ sinh. Ngoài ra, nước cốt chanh tươi còn có đặc tính khử mùi, giúp loại bỏ hiệu quả các mùi hương khó chịu. Sử dụng nước rửa chén Nước rửa chén có thể coi là một trong các phương pháp đơn giản và hữu hiệu nhất để loại bỏ tối ưu hoàn toàn các mảng bám cứng đầu, mang lại vẻ sáng bóng như mới cho ly thủy tinh của gia đình. Dùng bã cà phê Đầu tiên, bạn phơi khô bã cà phê, cho vào ly rồi dùng khăn mềm chà xát đều khắp cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng, bạn rửa sạch ly với nước là có ngay những chiếc ly thủy tinh lung linh, trong suốt.

Bã cà phê có thể giúp bạn làm sạch ly thủy tinh bị ố mờ. (Ảnh: Homes & Gardens) Dùng khoai tây Bạn cắt khoai tây thành những lát mỏng, dùng lát khoai tây chà xát cả trong lẫn ngoài ly thủy tinh, sau đó rửa với nước ấm. Dùng kem đánh răng Kem đánh răng cực kỳ hữu ích trong việc đánh bay các vết xước trên gương, cửa kính, và cũng rất hiệu quả trong việc rửa ly thủy tinh bị xỉn màu hay bám vết ố.

Kem đánh răng giúp loại bỏ các vết ố, mờ trả lại vẻ sáng bóng cho ly thủy tinh. (Ảnh: Ridge View Dental) Bạn cho tất cả các ly bị ố màu vào một thau nước ấm, ngâm trong 5 phút. Sau đó, bạn lấy kem đánh răng chà lên khắp bề mặt ly rồi sử dụng bàn chải đánh lại nhiều lần. Cuối cùng, bạn đem ly thủy tinh rửa lại với nước sạch. Sử dụng bột baking soda Baking soda là một chất tẩy rửa đa năng có thể được sử dụng để làm sạch nhiều loại bề mặt, bao gồm cả ly thủy tinh.

Baking soda là một trong những chất tẩy rửa giúp loại bỏ các vết ố cứng đầu Với tính kiềm nhẹ, phá vỡ các vết bẩn và cặn bám trên bề mặt ly thủy tinh, giúp bề mặt được trở nên sáng bóng và sạch sẽ như mới. Theo VTC news