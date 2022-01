Dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra vào Quảng Ninh

Your browser does not support the audio element.

Việc kiểm soát khai báo y tế qua ứng dụng PC-Covid tại các điểm trên sẽ chuyển về các địa phương (cấp xã, phường), các nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh… trên cơ sở đảm bảo điều kiện 100% người, phương tiện vào địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo. Trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo ngay UBND tỉnh Quảng Ninh để kịp thời giải quyết.