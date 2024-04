Đừng bỏ lỡ Lễ hội sông nước TP.HCM lần II đầy sắc màu vào đầu tháng 6

Họp báo Lễ hội sông nước TP.HCM lần II-2024 chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” vào chiều 15/4.

Ngoài ra BTC còn bố trí không gian để du khách trải nghiệm nhập vai trương tác (Immersive room) với câu chuyện chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” qua trình chiếu nghệ thuật hình ảnh bằng công nghệ không gian 3 chiều, thiết kế riêng trong Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ nhất diễn ra trong ba ngày đã thu hút hơn 51.000 lượt khách tham quan, bà Hoa cho hay.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc sở du lịch thông tin, lượng khách quốc tế đến Thành phố 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 1,4 triệu lượt, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 23% so với kế hoạch năm 2024. Riêng trong tháng 3/2024, khách quốc tế đến TP.HCM đạt gần 481.000 lượt, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2023.