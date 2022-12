Dùng bình nóng lạnh kiểu này dễ rò rỉ điện, phát nổ có ngày

Tiết trời chuyển lạnh cũng là thời điểm mà nhiều gia đình sử dụng nước nóng tăng cao. Bỏ ngay 3 thói quen sử dụng bình nóng lạnh dưới đây để phòng chống cháy nổ và bảo vệ an toàn cho gia đình bạn.

Nguyên nhân là vì khi bình nóng lạnh hoạt động liên tục 24/24 giờ sẽ bào mòn lớp cách điện của dây mayso, khiến hệ thống ngắt điện hoạt động kém đi. Khi đó, bình nóng lạnh sẽ dễ bị rò điện khi có sự thông mạch từ dây mayso đến môi trường bên ngoài, dễ dẫn đến rò điện, giật điện, cháy nổ gây chết người hết sức nguy hiểm.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho gia đình, đừng nên bật bình nóng lạnh cả ngày. Thay vào đó, chỉ nên cắm bình nóng lạnh trước khi sử dụng 30 - 45 phút, tắt đi khi tắm và khi không sử dụng.

Không ngắt bình nóng lạnh khi tắm

Ngắt điện bình nóng lạnh khi tắm là nguyên tắc an toàn đầu tiên và rất quan trọng mà mỗi gia đình khi sử dụng bình cần phải ghi nhớ. Bởi cũng giống như nguyên nhân ở trên, không ngắt điện bình nóng lạnh khi tắm cũng chính là tác nhân hàng đầu gây giật điện, tử vong khi tắm.

Hiện nay, hầu hết bình nóng lạnh đã được thiết kế có rơ le tự ngắt điện nên nhiều người chủ quan nghĩ rằng sẽ vẫn an toàn ngay cả khi vẫn mở điện. Tuy nhiên việc điện rò vào nước vẫn có thể xảy ra, nhất là khi bình nóng lạnh sau một thời gian sử dụng, các bộ phận và chi tiết bên trong không còn hoạt động hiệu quả như lúc mới. Do đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chỉ nên tắm khi đã cắt cầu dao điện hoặc công tắc ở bình nóng lạnh.