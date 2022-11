Đừng bao giờ quên xóa bộ nhớ đệm của iPhone

Safari là trình duyệt mặc định trên iPhone. Để xóa cache, mở Settings > Safari > Advanced > Website Data. Cuộn xuống rồi chọn Remove All Website Data. Chọn Remove Now trong hộp thoại pop-up.

Xóa bộ nhớ đệm iPhone trong Chrome:

Chrome là trình duyệt phổ biến của Google. Quy trình xóa cache phức tạp hơn một chút so với Safari. Mở ứng dụng Chrome, chọn ba chấm nhỏ ở góc dưới cùng bên phải để mở ra nhiều tùy chọn hơn. Chọn Settings > Privacy and Security > Clear Browsing Data. Sau đó, chọn khoảng thời gian ở trên cùng trình đơn (Last Hour cho đến All Time). Chọn Cookies, Site Data, Cached Images and Files. Cuối cùng, bấm Clear Browsing Data ở dưới cùng màn hình.

(Theo Cnet)