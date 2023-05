Dùng An cung phòng đột quỵ, người phụ nữ vẫn bị nhồi máu não

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo hiện nay có nhiều thông tin truyền miệng về tác dụng của An cung giúp phòng đột quỵ. Người dân lạm dụng thuốc An cung với mong muốn phòng đột quỵ không theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, nữ bác sĩ này nhấn mạnh không có bất cứ khuyến cáo của Bộ Y tế về sử dụng An cung trong việc dự phòng đột quỵ não.

Theo bác sĩ Mai, cách dự phòng đột quỵ não tốt nhất là kiểm soát huyết áp, mỡ máu, sử dụng thuốc chống đông dưới sự hướng dẫn và thăm khám định kì của bác sĩ. Nếu xuất hiện triệu chứng của đột quỵ não như nói khó, yếu liệt vận động thì phải đến ngay bệnh viện, không tự ý ở nhà sơ cứu, uống thuốc khác.

Phương Thúy