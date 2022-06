Dùng ấm đánh chết người rồi phi tang thi thể xuống sông

Ngày 4/6, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP Thanh Hóa và Công an huyện Hoằng Hóa đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Hoàng.

Trước đó, vào chiều ngày 1/6, người dân xã Hoằng Tân (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phát hiện 1 thi thể đang phân hủy trong bao tải nổi trên sông Mã. Nạn nhân tay, đầu bị băng dính quấn quanh...