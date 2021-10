Đùi ếch, bưởi Việt Nam bị cảnh báo về an toàn thực phẩm

Trong tháng 9 năm 2021, Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS Việt Nam) đã nhận được 2 cảnh báo về an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh Châu Âu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.