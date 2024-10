Ducati Multistrada V4 RS 2024 chốt giá từ 1,6 tỷ đồng

Ducati Multistrada V4 RS 2024 vừa được giới thiệu tại Malaysia với mức giá 285.900 RM (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng). Mẫu xe được trang bị động cơ Desmosedici Stradale V4 mạnh mẽ và nhiều cải tiến về hệ thống treo, phanh và thiết kế. Ducati đã chính thức ra mắt mẫu xe Multistrada V4 RS 2024 tại Malaysia với mức giá 285.900 RM (1 tỷ 655 triệu đồng). Đây là phiên bản dành cho những tay lái yêu thích cảm giác thể thao nhưng vẫn muốn trải nghiệm xe phân khối lớn trên các cung đường dài. Multistrada V4 RS khác biệt với các phiên bản khác nhờ bánh trước kích thước 17 inch, thay vì 19 inch như trên Multistrada V4 và V4 S. Multistrada V4 RS sử dụng khối động cơ Desmosedici Stradale V4 dung tích 1.103 cc, tương tự như mẫu superbike Panigale V4. Khối động cơ này sản sinh công suất 180 mã lực tại 12.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 118 Nm tại 9.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp STM EVO-SBK với ly hợp khô cùng hệ thống chuyển số nhanh và truyền động bằng xích. Để tăng cường sự thoải mái khi lái xe, động cơ Desmosedici Stradale có tính năng ngắt hoạt động của xi-lanh phía sau khi xe đứng yên, số ở vị trí trung lập và nhiệt độ động cơ vượt quá 70 độ C. Xe cũng được trang bị các ống dẫn khí làm mát có thể điều chỉnh đóng/mở để kiểm soát lượng gió vào chân người lái, giúp tăng sự thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. Multistrada V4 RS chỉ có một tùy chọn màu duy nhất là Iceberg White, kèm theo hệ thống ống xả Akrapovic tiêu chuẩn. Đây là phiên bản giới hạn nên số thứ tự của từng mẫu xe sẽ được khắc trên đầu lái cùng một tấm nhôm anodized màu đen. Điểm nhấn khác biệt của Multistrada V4 RS còn nằm ở các chi tiết bằng sợi carbon như chắn bùn trước, bảo vệ tay, tấm chắn nhiệt và phần "mỏ" trước. Ngoài ra, xe có phần đuôi làm từ chất liệu technopolymer và khung phụ titan, giúp giảm 2,5 kg so với phiên bản tiêu chuẩn Multistrada V4. Bánh xe hợp kim được rèn từ Marchesini, giảm 2,7 kg so với bánh nhôm tiêu chuẩn. Tay lái và báng cầm cũng được thiết kế mới, mang lại cảm giác lái thể thao và phản hồi tốt hơn. Về hệ thống điện tử, Multistrada V4 RS được bổ sung chế độ lái Full Power, bên cạnh các chế độ High, Medium và Low tiêu chuẩn. Chế độ này cho phép xe đạt công suất tối đa ở mọi cấp số, với phản hồi nhanh từ tay ga. Hệ thống treo trên Multistrada V4 RS được cung cấp bởi Ohlins, với công nghệ Smart EC 2.0, tương tự như trên Panigale V4 S và Streetfighter V4 S. Hệ thống treo này được hiệu chỉnh để tối ưu hóa sự cân bằng giữa sự thoải mái khi di chuyển và khả năng lái thể thao. Hệ thống phanh của xe sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema cùng đĩa phanh 330 mm, đi kèm với má phanh từ Panigale V4. Phía sau, xe được trang bị đĩa đơn 265 mm với kẹp phanh nổi Brembo. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) góc cua Bosch-Brembo 10.3ME là trang bị tiêu chuẩn.