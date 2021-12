Đức, Ý, Anh vào cùng bảng, Nations League sẽ hấp dẫn?

Sau rất nhiều chê trách, UEFA đang nỗ lực để thay đổi hòng tạo sức hấp dẫn cho Nations League. Tuy nhiên, không có nhiều tay đổi quá lớn, theo thể thức mới, thì số trận của giải sẽ tăng từ 138 lên thành 162. 55 đội thành viên UEFA sẽ được phân vào 4 League đấu A, B, C và D. Mỗi nhóm A, B và C gồm 16 đội được phân chia vào 4 bảng. Riêng League D sẽ có 7 đội được phân chia thành hai bảng (1 bảng có 4 đội, 1 bảng có 3 đội). Các đội tuyển được phân bổ vào các giải đấu dựa trên bảng xếp hạng tổng thể của UEFA.

Ở League A, các đội sẽ tranh tài với nhau để tìm ra nhà vô địch. Bốn đội đầu bảng của League A sẽ được tham dự VCK UEFA Nations League diễn ra vào ngày 14 đến 18/6/2023. Ở VCK, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng đấu loại trực tiếp, bao gồm trận bán kết, tranh hạng ba và trận chung kết.

Pháp sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Nations League? Ảnh: UEFA

Các cặp bán kết, tranh hạng ba và chung kết được xác định thông qua việc bốc thăm. Nước chủ nhà sẽ được ưu tiên một vé ở vòng chung kết.

UEFA vẫn giữ nguyên quy tắc lên xuống hạng ở các nhóm. Trong League B, C và D, các đội nhất bảng được thăng hạng, trong khi các đội xếp cuối cùng của mỗi bảng trong giải đấu A và B bị xuống hạng. Vì League C có bốn bảng trong khi League D chỉ có hai bảng, hai đội League C sẽ bị xuống hạng sẽ được xác định bằng trận phân định vào tháng 3 năm 2022.