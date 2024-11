Đức sẽ đóng cửa các lãnh sự quán Iran sau vụ hành quyết công dân 2 quốc tịch

Bộ Ngoại giao Đức thông báo hôm 31/10, Đức sẽ đóng cửa cả ba lãnh sự quán của Iran trên lãnh thổ Đức để phản đối việc Iran hành quyết công dân mang hai quốc tịch Đức và Iran. Tuy nhiên, Đức vẫn cho phép Đại sứ quán Iran tiếp tục mở cửa. “Quan hệ ngoại giao giữa Đức và Iran hiện đã ở mức thấp hơn rất nhiều”, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock phát biểu tại New York. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu tại New York. Ảnh: Reuters. Iran đã triệu đại diện ngoại giao của Đức tại Tehran để bày tỏ sự phản đối đối với quyết định “không công bằng” này. Hôm 28/10, truyền thông nhà nước Iran thông báo rằng công dân mang hai quốc tịch Đức - Iran, Jamshid Sharmahd, đã bị hành quyết sau khi bị kết án vì bị kết tội đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Sau khi Jamshid Sharmahd bị hành quyết, Đức cũng đã triệu đại diện phía Iran để tỏ rõ sự phản đối từ Berlin. Ngoại trưởng Baerbock chỉ trích Iran vì đã chính trị hóa vấn đề con tin, đồng thời cáo buộc nước này đang lợi dụng sự ủng hộ của Đức đối với Israel trong cuộc xung đột tại Trung Đông để biện minh cho hành vi hành quyết vô lý đối với ông Sharmahd. “Nhiều công dân Đức khác cũng đang bị giam giữ một cách không công bằng. Chúng tôi đặc biệt lưu tâm và đang nỗ lực không mệt mỏi để giải cứu họ”, bà nói thêm. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi Liên minh châu Âu đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Tổ chức nhân quyền HAWAR đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Đức nhưng cũng nhắc nhở chính phủ nước này cần tích cực thúc đẩy quá trình thả tự do cho Nahid Taghavi, một công dân Đức 70 tuổi khác đã bị giam giữ tại Iran từ tháng 10/2020. “Tình trạng thiếu kế hoạch của Chính phủ Liên bang trong việc xử lý vấn đề ngoại giao con tin của Cộng hòa Hồi giáo Iran cần phải chấm dứt,” tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.