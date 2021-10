Đức Phúc trầy từ mặt tới thân khi tham gia 'Running Man'

Your browser does not support the video tag.

Clip giằng co giữa Đức Phúc và Trương Thế Vinh.

Trước đó, Đức Phúc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay sau khi được BTC công bố là khách mời tham gia tập 2 Running Man.

Không chỉ bị dân mạng kém duyên body shaming (miệt thị ngoại hình), nam ca sĩ còn phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề, cảnh báo "rớt đồ giả" khi tham gia chương trình.

Bỏ qua công kích bên lề, Đức Phúc thể hiện và ghi dấu ấn nhất định trong tập 2, 3 của Running Man.



Một số hình ảnh của Đức Phúc tại "Running Man" mùa 2.