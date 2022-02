Đức Phúc thanh minh khi bị khán giả chê 'hát rung, hụt hơi'

Mới đây, sau khi cho ra mắt thành công MV Ngày Đầu Tiên, Đức Phúc gây sốt cõi mạng với màn hát live. Tại đây, nam ca sĩ hát live Ngày Đầu Tiên tác thành cho một cặp đôi người thật - việc thật.

Lần đầu diễn live Ngày Đầu Tiên, Đức Phúc mang đến một sân khấu cực kì mãn nhãn từ giọng hát tới trình diễn. Đặc biệt, anh chàng đã giúp Isaac Thái, khách mời trong đêm nhạc cầu hôn thành công bạn gái của mình.

Ngoài những lời khen, vẫn có ý kiến cho rằng giọng Đức Phúc có chút "hơi rung", chưa được ổn định khi vừa hát vừa nhảy.