Đức Phúc 'khịa' Erik vụ rơi mic, tiết lộ cảm xúc cậu em về sự cố

Gần đây là việc Hòa Minzy đang hát bỗng yêu cầu tắt nhạc để chứng minh hát live, hay mới đây nhất là Đức Phúc trực tiếp nhắc đến ồn ào rơi mic của Erik.

Clip: Đức Phúc tại đêm nhạc ở Đà Lạt mới đây

Cụ thể ở phần giao lưu với khán giả, Đức Phúc cho hay: "Hy vọng lần này không rơi mic nha". Anh còn nói thêm: "Erik mà có xem clip thì tao sẽ không rơi mic lần này".