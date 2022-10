Đức Phúc đầu tư trăm triệu làm mới bài hit của Phương Thanh

Đức Phúc chia sẻ đã tự bỏ tiền túi để đầu tư dàn nhạc giao hưởng với mong muốn khi đã làm mới bắt buộc phải đạt tiêu chí khác biệt, ấn tượng và cảm xúc nhất.

"Em nói mọi người lo về phần quay cho em, còn lại sân khấu - dàn nhạc giao hưởng cứ để em lo. Em bắt buộc phải lo và đã bỏ gần trăm triệu để phục vụ cho bản phối, tiết mục này. Em phải làm cho bằng được chứ không thể để một bản phối hay như thế quay dạng Live bình thường", Đức Phúc chia sẻ.



Đoàn nhạc giao hưởng được Đức Phúc tự bỏ tiền túi để đầu tư thêm.