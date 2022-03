Đức Phúc cosplay thành chính mình thời chưa 'đập mặt xây lại'

Your browser does not support the video tag.

Clip Đức Phúc bắt trend Ngày ấy - Bây giờ

Còn nhớ thời điểm The Voice 2015, Đức Phúc vẫn còn ngây ngô và chưa có nhiều kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu. Từ ngoại hình cho đến kỹ năng biểu diễn đều mờ nhạt, điều gây ấn tượng nhất của Đức Phúc chỉ là giọng hát.

Tuy nhiên, anh chàng không vì vậy mà bỏ cuộc mà luôn cố gắng hoàn thiện chính mình. Trong đoạn clip viral cách đây 7 năm, đây chính là khoảnh khắc Đức Phúc tập cười để có biểu cảm chỉn chu nhất khi đứng trước khán giả.

Sau ít giờ đăng tải, clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều bình luận bày tỏ sự khâm phục vì sự dám chấp nhận bản thân của Đức Phúc.