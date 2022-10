Đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực Tây Bắc

Thống kê 9 tháng năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho thấy, toàn tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch, bằng 119%% kế hoạch và bằng 164% so với kịch bản 9 tháng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, để chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại của hoạt động du lịch, tỉnh đã tích cực triển khai hỗ trợ doanh nghiệp du lịch đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn. Đặc biệt có cơ chế liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp du lịch với người dân sở tại, nâng cao các nhóm chỉ số về y tế, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong điều kiện bình thường mới.