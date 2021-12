Đưa vụ Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Your browser does not support the audio element.

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng phòng, chống dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vừa qua đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.