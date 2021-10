Đứa trẻ "nói ít" và đứa trẻ "nói nhiều" khi còn nhỏ, 10 năm sau sẽ có sự khác biệt vô cùng lớn

Ngoài ra, trẻ nói nhiều thường vì đang tò mò, muốn biết nhiều hơn về thế giới mà trẻ đang sống. Khi trẻ đặt nhiều câu hỏi hơn, trẻ sẽ ngẫu nhiên có được nhiều câu trả lời. Điều đó có nghĩa rằng, trẻ em nói nhiều sẽ biết được nhiều thông tin hơn so với bình thường.



Trẻ ít nói thường có kỹ năng tư duy logic kém, thường không thể truyền đạt ý tưởng của mình cho người khác một cách rõ ràng. Khi sự việc xảy ra cũng dễ xúc động, dễ bị người khác xúi giục, lừa gạt….



Kỹ năng xã hội



Trẻ em nói nhiều có thể sẽ muốn gặp gỡ người khác nhiều hơn và sẽ kết bạn một cách nhanh chóng. Do đó, trẻ sẽ tăng cường các mối quan hệ của mình với người khác.



Trẻ em nói nhiều cũng không thể im lặng được lâu. Trẻ sẽ rất muốn tham gia vào mọi hoạt động. Ví dụ, trong một lớp học, trẻ sẽ giơ tay phát biểu nhiều và đóng góp vào các cuộc thảo luận.





Những trẻ ít nói thì thường nhút nhát, sợ đám đông, có xu hướng chơi một một mình. Trẻ luôn lo âu hoặc rụt rè mỗi khi giao tiếp với người khác hoặc khi rơi vào tình huống lạ lẫm. Trẻ cũng cảm thấy gượng gạo và căng thẳng mỗi khi trở thành trung tâm của sự chú ý, chẳng hạn như khi đứng trước đám đông.



Trẻ ít nói chỉ cảm thấy an toàn khi quan sát mọi hoạt động từ bên ngoài chứ không thích tham gia, về lâu dài có thể tước đi nhiều cơ hội trong cuộc sống của trẻ. Trẻ ít nói có nguy cơ trở thành những người lớn nhút nhát nếu không được khắc phục sớm.



Trẻ con ngày càng ít nói là do tính cách của chúng nhưng phần lớn do tác động của môi trường và cha mẹ, điều này cũng lý giải tại sao các chuyên gia giáo dục cho rằng để nâng cao giao tiếp cho con cái, cha mẹ cần chú ý đến thời điểm vàng trước 6 tuổi của trẻ. Bởi cha mẹ nói nhiều hơn, khả năng ngôn ngữ của con sẽ cao hơn. Dù tính cách của trẻ là hướng nội thì cũng dễ thay đổi trước 6 tuổi. Vậy, để trẻ phát triển ngôn ngữ sớm, giao tiếp tốt hơn cha mẹ nên chú ý những điểm sau:



1. Mở rộng vốn từ vựng



Để giúp trẻ mở rộng thêm vốn từ và học cách ghép từ, những câu nói hằng ngày của bạn có thể thêm thắt những từ đơn giản vào. Ví dụ như khi bạn chỉ cho bé con gà, bạn có thể nói là: “con gà gáy o..o..”, vừa nói vừa diễn tả sẽ giúp con thấy thú vị và ghi nhớ lâu hơn.



2. Tập cho trẻ chủ động



Tập cho trẻ có tính chủ động là một trong những cách để phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ. Với cách này, cha mẹ nên tỏ vẻ cố tình quên một điều gì đó sau khi con đã quen với nếp sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như đến giờ uống sữa cho trẻ, có thể giả vờ quên để trẻ chủ động hỏi mẹ và tìm sữa để uống.



3. Cha mẹ nên dành thời gian để nói chuyện với con cái