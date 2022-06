Đưa quân trở lại Somalia, Mỹ ngầm cạnh tranh với Nga - Trung Quốc

Quyết định tái triển khai quân của Mỹ ở Somalia có thể gây ngạc nhiên, vì hai lý do quan trọng. Thứ nhất, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cam kết sẽ tránh "các cuộc chiến tranh mãi mãi" chống khủng bố kéo dài từ năm 2002.

Quân đội Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột và trên thực tế số lượng quân của họ chỉ ở mức 450 -500, ít hơn rất nhiều so với lần triển khai cuối cùng.

Thông báo về việc tái triển khai quân lần này, Lầu Năm Góc tuyên bố đó là một phần để đảm bảo an ninh hoạt động. Sau khi rút quân vào năm 2020, các lực lượng đặc biệt của Mỹ tiếp tục huấn luyện binh lính Somalia bên ngoài Somalia.

Lầu Năm Góc cho biết, việc tái triển khai sẽ chấm dứt những kế hoạch hỗ trợ đột xuất bằng việc xây dựng các căn cứ bên trong Somalia.

Theo các quan chức Mỹ, việc tái triển khai là do điều kiện an ninh ở Somalia ngày càng tồi tệ. Nhưng theo các chuyên gia, tình hình an ninh trên thực tế tương đối ổn định ở Somalia và điều chắc chắn là việc triển khai sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các đối thủ Mỹ-Nga trong khu vực.

Tình hình quân sự ở Somalia

Bản đồ Somalia (Ảnh: Stock).

Tình hình an ninh của Somalia không thay đổi nhiều kể từ khi Mỹ rút đi vào năm 2020.

Các chiến tuyến giữa nhóm nổi dậy Harakat al-Shabaab trực thuộc al-Qaeda, chính phủ Somalia và Lực lượng Liên minh châu Phi ở Somalia hầu như vẫn giữ nguyên trong thời gian Mỹ vắng mặt.

Tỷ lệ các vụ tấn công khủng bố cũng vậy. Al-Shabaab đã không mở rộng lãnh thổ, mặc dù nhóm này thực hiện quyền kiểm soát ở các khu vực được cho là dưới sự kiểm soát của chính phủ.