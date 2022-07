Dứa khổng lồ siêu rẻ hút khách, nườm nượp khách mua

Bán dứa mật khoảng 2 tuần nay, chị Nguyễn Phương Dung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi ngày chị bán khoảng 50kg. Cá biệt, có ngày bán được 80kg. “Có những khách mua liền cả chục kg, vì chỉ 5 quả là khoảng chục kg rồi. Loại dứa này quả to, giá thành rẻ nên khách mua nhiều”, chị Dung nói.

Theo chị Dung, dứa mật đang được bán tại Hà Nội chủ yếu được nhập về từ Điện Biên, hoặc Nghệ An, Thanh Hóa. Vì đang vào mùa, dứa mật lại bảo quản được lâu ngay ở nhiệt độ phòng nên rất sẵn hàng. Dứa mật rất to, quả bé nhất cũng 1,5kg, còn to thì lên đến 3kg, thậm chí hơn. Với giá khoảng 25.000 đồng/kg, mỗi quả dứa mật có giá dao động từ 38.000 - 80.000 đồng.