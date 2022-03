Dưa hấu nửa triệu đồng/quả, cua siêu gạch giá rẻ bất ngờ

Nông dân tại “vựa” dứa Quỳnh Lưu, Nghệ An đang bước vào chính vụ thu hoạch. Nhưng giá dứa ở Nghệ An rớt thê thảm, rơi vào mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Hiện giá dứa bán cho thương lái từ 3.200-3.500 đồng/kg, giảm một nửa so với năm trước. Giá dứa giảm mạnh là do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản; không thể xuất sang Nga và thị trường châu Âu do xung đột tại Ukraine.

Giá dứa rớt thê thảm (Ảnh: Tiền Phong)

Còn tại Bình Phước, hàng nghìn hộ dân trồng điều đứng ngồi không yên khi điều tươi rớt giá kỷ lục. Nếu năm ngoái, giá điều ở mức 29.000-30.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 26.000 đồng/kg. Mưa trái mùa liên tục cũng khiến năng suất điều giảm mạnh.

Giá lợn hơi lao dốc, thịt lợn ở chợ vẫn đắt

Giá lợn hơi gần đây lao dốc mạnh. Zing thông tin, từ cuối tháng 2, giá lợn hơi giảm xuống 53.000-56.000 đồng/kg, sang đầu tháng 3 còn 50.000-53.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi dao động khoảng 50.000-60.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khâu trung gian chiếm khoảng 40%, cộng thêm giá xăng tăng kỷ lục nên giá thịt thành phẩm vẫn neo cao. Tại các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn hiện ở mức 110.000-180.000 đồng/kg.

Điều hòa giảm giá sâu

Thời điểm này, cùng với việc tung ra nhiều sản phẩm điều hoà model mới 2022, nhiều siêu thị điện máy cũng giảm giá sâu cho các mẫu điều hòa model cũ nhằm thu hút người tiêu dùng, đẩy hàng tồn.