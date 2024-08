Dưa hấu để tủ lạnh qua đêm có thực sự nguy hiểm?

Điều đó cho thấy, nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến lượng vi khuẩn có trong dưa hấu, như không khí, dao và vi khuẩn đường miệng.

Một số quả dưa hấu ở các quầy trái cây đã được cắt sẵn và chúng ta không biết chúng được cắt từ bao giờ. Chúng có thể đã tiếp xúc với không khí trong một thời gian đáng kể và có lượng vi khuẩn nhất định trên bề mặt. Nếu để lâu, vi khuẩn sẽ dễ dàng phát triển, sinh sôi. Dưa hấu nhóm A sau khi mua về không ăn ngay, bị để một thời gian rồi cho vào tủ lạnh nên số lượng vi khuẩn hơi cao.

Với nhóm B, miệng của chúng ta là nơi chứa vi khuẩn. Khi ta ăn dưa hấu bằng thìa, vi khuẩn trong miệng sẽ truyền qua thìa sang dưa hấu. Nếu bạn để dưa hấu đã ăn theo cách này vào tủ lạnh thì chắc chắn sẽ có nhiều vi khuẩn hơn. Đây là lý do khiến số lượng vi khuẩn nhóm B cao.

Với nhóm C, thớt thường dùng để cắt, thái thịt cũng chứa vi khuẩn khá lớn nếu không được làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng, lượng vi khuẩn trên dao cũng đáng kể. Do đó số lượng vi khuẩn trong nhóm C lên tới 8.400.



Dưa hấu có thể lây nhiễm vi khuẩn từ dụng cụ cắt thái. (Ảnh Toutitao)

Nhóm D sử dụng thớt và dao chuyên dụng cho rau củ quả khi cắt dưa hấu. Dao và thớt đã được làm sạch nên số lượng vi khuẩn rất thấp. Tuy nhiên, dao dùng để cắt dưa và màng bọc thực phẩm cũng có một lượng vi khuẩn nhất định.

Có thể thấy, khi ăn dưa hấu để qua đêm, chúng ta đưa vào cơ thể một số vi khuẩn, lượng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào cách chúng ta mua, sử dụng và bảo quản. Sau khi được đưa vào tủ lạnh, dưa hấu có thể tiếp nhận thêm lượng vi khuẩn salmonella, shigella, listeria... Bản thân dưa hấu chứa đường fructose, glucose và các chất dinh dưỡng khác nên vi khuẩn dễ dàng phát triển và nhân lên.