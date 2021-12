Dứa gọt vỏ rồi ăn luôn là chưa chuẩn, ngâm với nước này mới không rát lưỡi

Dứa là loại quả được nhiều người yêu thích vì có hương vị ngọt thơm, hơi chua. Dứa thường được dùng để ăn trực tiếp, ép nước hoa quả, làm bánh, xấy dẻo... mà món nào cũng ngon. Quả dứa rất giàu vitamin A, vitamin C, canxi, kali, và phốt pho; ít chất béo và cholesterol nê rất bổ dưỡng.



Vậy phải làm thế nào để khắc phục được việc này khi ăn dứa. Đầu bếp đã mách 1 mẹo rất đơn giản. Khi mua dứa về, gọt vỏ xong đừng ăn ngay mà nên ngâm qua dứa với nước này. Đó là nước gì bạn có thể tham khảo cách làm dưới đây:

Trước tiên để có dứa ngon bạn hãy chọn quả chín tự nhiên, có màu rất vàng. Màu càng vàng, độ chín càng cao, hương vị càng ngọt hơn những quả có màu vàng pha lẫn màu xanh lá cây. Ngoài ra, mua dứa nên lấy quả to. Khi quả dứa chín thật vàng, quả lại to thì các mô thịt dứa bên trong thực sự đã trưởng thành, nở to ra, nhiều thịt và mang lại hương vị ngọt tự nhiên. Không chọn quả quá cứng hoặc thối hỏng.

Dứa mua về dùng dao sắc gọt vỏ, lấy bỏ mắt dứa. Sau đó bổ dứa thành các miếng đều nhau. Kích cỡ các miếng này không nên to quá. Đầu bếp cho rằng tốt nhất không nên cho cả quả dứa vào ngâm nước. Việc cắt nhỏ ra sẽ có lợi hơn, làm dứa đỡ gây cảm giác tê rát lưỡi.