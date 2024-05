Dưa gang muối, món ăn đặc sản của Bắc Ninh được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận

Dưa gang muối là một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã Quế Võ. Cùng với sự phát triển giao thương, dưa gang muối đang ngày càng được nhiều người biết đến và trở thành món ăn đặc sản, món quà quê ý nghĩa. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu dưa gang muối Quế Võ là rất cần thiết để kịp thời bảo vệ những phẩm cấp đặc biệt của sản phẩm, đồng thời tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương.

Dưa gang muối là một trong những đặc sản của người dân Bắc Ninh

Cây dưa gang đã được nông dân trên địa bàn thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trồng từ nhiều năm trước. Hiện nay có hơn 100 hộ tham gia trồng, tập trung chủ yếu trên địa bàn các phường: Phù Lương, Bằng An, Phố Mới, Việt Hùng và Quế Tân với tổng diện tích khoảng 25 ha, cho doanh thu đạt khoảng 10 triệu đồng/sào (đối với dưa gang tươi) và 20 triệu đồng/sào (dưa gang muối), tăng gấp 5-6 lần so với thâm canh lúa và gấp từ 2-3 lần so với trồng cây khoai tây, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Quả dưa gang trồng ra không phải để ăn tươi mà để muối, ép chặt hoặc phơi khô rồi cất để ăn dần quanh năm. Dưa gang muối thường được dùng để xào thịt, xào tỏi... và đặc biệt có thể làm nộm đều tạo ra những món ăn hấp dẫn, dễ tiêu và đã thành "khoái khẩu" với nhiều người. Với vị mặn mặn lại hơi chua chua của những quả dưa teo tóp thấm muối đủ độ, cái sần sật giòn tan khi cắn miếng dưa gang muối lạ miệng gây ấn tượng cho người thưởng thức.

“Dưa gang muối Quế Võ” được công nhận bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh chủ trì, đến nay, sản phẩm “Dưa gang muối Quế Võ” đã đáp ứng được các tiêu chí, quy định và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận theo Quyết định số 4411/QĐ- SHTT. Chủ sở hữu là UBND thị xã Quế Võ, với 12 hộ sản xuất, kinh doanh dưa gang muối được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Dưa gang muối Quế Võ”.