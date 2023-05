Đưa đồng nghiệp trẻ xinh đẹp về nhà, vợ chẳng thể ngờ có ngày phát hiện điều khủng khiếp này

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ chết lặng khi nhân tình của chồng lộ diện, chẳng có lý do gì để mọi người cũng như bản thân tôi bình xét hay đàm tiếu chuyện chị lấy chồng kém tuổi. Bởi tuổi tác không phải là điều quan trọng để quyết định tình yêu. Vả lại pháp luật đâu quy định đàn ông phải hơn tuổi đàn bà mới là một gia đình đúng không chị?



Việc đáng bàn ở đây là do chị quá yêu thương chồng, đáp ứng mọi nhu cầu kinh tế cho anh ấy và đặt trọn niềm tin vào chồng nên không sớm nhận ra những thay đổi trong giờ giấc cũng như trong tình cảm khi anh ấy luôn tìm đủ lý do để vắng nhà.

Bây giờ thì hậu quả không hay đã xảy ra, chồng chị đã qua mặt chị để cặp với chính cô gái xinh đẹp trẻ tuổi là đồng nghiệp, là người em thân thiết hàng ngày bên chị.