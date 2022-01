Dưa cà muối: Điều cần biết trước khi bổ sung vào thực đơn hàng ngày

Theo Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, đối với dưa, cà muối thì nghiên cứu còn khá hạn chế. Một số nghiên cứu thực hiện đối với cải bắp muối cho thấy chúng giúp tăng hoạt tính của các enzym giải độc gan và thận. Một số vi khuẩn axit lactic có trong dưa bắp cải tạo ra axit linoleic liên hợp có tác động chống ung thư và chống xơ vữa động mạch.

Dưa cải muối chứa các sản phẩm phân hủy glucosinolate bao gồm kaempferol, (một flavonoid) isothiocyanates, indole-3-carbinol …. Kaempferol đã được chứng minh là có hoạt tính loại bỏ các tác hại oxy hóa và làm giảm các loại oxy phản ứng do cytokine gây ra trong ống nghiệm. Isothiocyanates đã được chứng minh là có đặc tính kháng khuẩn, ngăn chặn sự phát triển của một số VK như E. coli , C. difficile , C. jejuni và C. perfringens.