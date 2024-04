Đưa 2 cậu bé đạp xe "đi lạc" 500km về gia đình ở Lai Châu

Chiều 21/4, tại trụ sở Công an xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu), Tổ Công tác của Công an huyện Mai Châu đã bàn giao hai cháu "đi lạc" đến địa bàn cho gia đình và công an địa phương.

Công an huyện Mai Châu cho biết, hai cháu Sùng A L. và Lý A C., đều sinh năm 2009 và trú tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, được bàn giao cho gia đình an toàn, kịp thời.