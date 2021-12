Đưa 12 cá thể rùa quý hiếm về bảo tồn sau vụ giải cứu buôn bán trái phép

Your browser does not support the audio element.

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, 12 cá thể rùa Sa nhân này được chuyển giao từ Hạt kiểm lâm TP Cẩm Phả (Quảng Ninh).