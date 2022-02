Du xuân trên bản người Dao tại Cao Bằng

Chị em phụ nữ phấn khởi đi chợ Tết (Ảnh: Hồng Son)

Thầy cúng Triệu Văn Cản, xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết: "Người Dao đỏ chúng tôi chuẩn bị đón Tết từ 25 – 26 tháng Chạp. Hiện nay, đời sống của bà con đã đầy đủ hơn, có giao lưu văn hoá với các dân tộc khác nhưng ngôn ngữ, trang phục, tập quán, nghi lễ và đặc biệt là phong tục ăn Tết vẫn còn lưu giữ được gần như đầy đủ các nghi thức. Thế hệ chúng tôi luôn vẫn luôn dạy bảo con cháu phải giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc mình".

Ngày đầu năm mới còn là dịp để các bà con trên các bản Dao nơi đây gặp gỡ, trò chuyện. Chị em phụ nữ xúng xính trong bộ trang phục rực rỡ nổi bật là màu đỏ trên nền vải đen với những đường may, thêu cầu kỳ… Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao đỏ bao gồm áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm. Họ thường dùng vải nhuộm chàm để may trang phục. Mỗi bộ trang phục có 5 màu cơ bản: Đỏ, xanh, trắng, vàng, đen, trong đó màu đỏ là chủ đạo, vì theo quan niệm màu đỏ mang lại hạnh phúc và may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người.