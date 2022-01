Du xuân ấn tượng ở miền di sản sông Hoài

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho du khách tới với Đảo Ký Ức Hội An nhân dịp năm mới 2022:



- Miễn phí vé vào cửa cổng Công viên Ấn tượng Hội An

- Nhận ngay lì xì năm mới khi mua vé xem show Ký ức Hội An. Cơ hội RƯỚC HỔ VÀNG may mắn từ mùng 2/2 - 6/2/2022

- Combo "Gắn kết tình thân" trọn gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, xem show và ăn tối chỉ với 1,98 triệu đồng cho cả gia đình 4 người

- Combo "Chung đôi" trọn gói nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm và xem show cho cặp đôi chỉ với 825.000VND/người

Chi tiết liên hệ 1900 63 66 00 hoặc booking.hoianimpression.vn