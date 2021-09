Đu trend ngày ấy - bây giờ, sao Việt 'ngã ngửa' vì 1 người mà như 2

Trào lưu #How Much Have You Changed Challenge (Bạn đã thay đổi nhiều như thế nào?)lại một lần nữa làm mưa làm gió trên Facebook.

Để tham gia thử thách, mọi người chỉ việc ghép tấm ảnh avatar đầu tiên của mình cách đây nhiều năm với ảnh hiện tại để xem bản thân đã "biến hình" vi diệu cỡ nào.

Hội sao Việt cũng không nằm ngoài trào lưu, hào hứng khoe sự thay đổi bất ngờ. Khi nhìn ảnh ngày ấy - bây giờ của loạt nghệ sĩ đình đám, đa phần netizen đều thích thú cho rằng "ai rồi cũng khác".