Du thuyền lớn nhất thế giới đã sẵn sàng cho chuyến đi biển đầu tiên

Du thuyền “Wonder of the Seas” do tập đoàn Royal Caribbean sản xuất, đã được vận chuyển tới Mỹ vào tháng trước và sẽ bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của mình từ Pháo đài Lauderdale, Florida, đến vùng Caribe vào ngày 4/3.

“Wonder of the Seas” đã sẵn sàng cho chuyến đi biển đầu tiên. Ảnh: Royal Caribbean International

Được đóng tại nhà máy đóng tàu Chantiers de l'Atlantique ở Saint-Nazaire, Pháp. Wonder of the Seas có chiều cao lên đến 362m, với 18 boong tàu, cùng với sức chứa lên tới 6.988 hành khách và 2.300 thủy thủ đoàn.

Du thuyền hạng sang này sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến du lịch biển kéo dài 5 đến 7 đêm từ Pháo đài Lauderdale, Florida, đến Caribbe vào tháng 3 trước khi thực hiện các chuyến du ngoạn trong khu vực Tây Địa Trung Hải từ Barcelona và Rome vào mùa hè.