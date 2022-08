Dù thừa hưởng gen của bố mẹ, 2 con gái của Bình Minh vẫn có bí quyết riêng để sở hữu chiều cao vượt trội

Trên trang cá nhân, Bình Minh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc của gia đình mình. Mặc dù hơn tuổi, nhưng bà xã của anh vẫn luôn trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài ra, người hâm mộ còn dễ dàng nhận thấy vóc dáng người mẫu của An Nhiên và An Như.

Bình Minh được nhiều khán giả biết đến với vai trò làm diễn viên, MC và người mẫu. Anh nên duyên cùng với doanh nhân Anh Thơ vào năm 2008. Sau 14 năm về chung một nhà, cặp đôi hạnh phúc chào đón 2 "nàng công chúa" xinh xắn là An Nhiên và An Như.

Cô chị cả An Nhiên năm nay mới 13 tuổi, thừa hưởng nhiều nét duyên của mẹ. Cô em An Như (10 tuổi) lại được nhận xét là giống ba. Chính Bình Minh cũng phải thừa nhận rằng An Như là "bản sao" của mình.

Cả 2 chị em đều thừa hưởng gen cao của bố mẹ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng An Nhiên và An Như đã có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Được biết chị cả An Nhiên hiện đã cao hơn mẹ và sắp sửa ngang bằng bố. An Như mới 10 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao 1m54. Ngắm nhìn đôi chân dài miên man của 2 chị em, ai nấy đều dự đoán rằng 2 bé có tố chất trở thành người mẫu, hoa hậu trong tương lai. Cũng chính nhờ chiều cao vượt trội mà An Nhiên và An Như thường chiếm trọn spotlight khi chụp chung hình cùng bố mẹ.

Ngoài thừa hưởng gen của bố mẹ, để có chiều cao vượt trội, 2 công chúa nhà Bình Minh thường xuyên rèn luyện thể thao, đặc biệt là môn bơi lội, cầu lông, bóng chuyền... Nữ doanh nhân Anh Thơ bật mí, các con đều chơi thể thao khoảng 4 tiếng/ngày. Cả hai nhóc tì đều tham gia vào đội tuyển bơi lội ở trường. An Như còn thường xuyên chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông...

Hai con đều thích các hoạt động thể dục thể thao đến nỗi mà mẹ Anh Thơ phải lo lắng: "Trong 2 tuần liên tiếp mỗi ngày chơi 4 tiếng, từ 8h-12h, mỗi môn một tiếng tù tì (đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội cố định mỗi ngày. Riêng vụ này thì em "trâu bò" hơn mẹ rồi, nghĩ chơi thể thao 4 tiếng liên tục mỗi ngày kiểu này mẹ chịu. Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là 1 phần, dinh dưỡng đúng là 1 phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi".