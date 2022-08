Dù thèm đến mấy cũng tuyệt đối không ăn những loại quả này vào buổi sáng kẻo tự 'phá nát' dạ dày

Những loại quả không nên ăn buổi sáng



Chuối



Theo trang Onlymyheath, thời điểm hoàn hảo để ăn chuối là vào bữa tối chứ không phải là sau khi ngủ dậy buổi sáng. Bởi, chuối có đặc tính axit, nếu ăn khi bụng đói sẽ kích thích các vấn đề ở đường ruột.



Ngược lại, các chuyên gia cho rằng ăn chuối vào bữa tối sẽ tạo cảm giác ngon miệng và giúp giảm cân. Đồng thời, chúng hỗ trợ quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn và tránh hiện tượng đầy bụng. Thành phần axit amin tryptophan trong chuối sẽ kích hoạt sự hình thành hormone melatonin giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Người hay bị chuột rút vào ban đêm nên ăn chuối trước khi đi ngủ để cải thiện tình trạng này.



Cà chua



Cà chua hay xuất hiện trong món salad bữa sáng của nhiều người. Thế nhưng, chúng ta không nên ăn nó khi bụng rỗng, khi đói vì chúng gây tổn hại đến dạ dày, dẫn đến đau bụng và khó chịu. Do trong cà chua có nhiều pectin, nhựa phenolic nếu tiếp xúc với axit dạ dày sẽ hình thành các phản ứng gây hại. Đó cũng là lí do mà mọi người không nên ăn cà chua ngay khi vừa ngủ dậy, đặc biệt người có vấn đề về hệ tiêu hóa, đau dạ dày.



Tuy nhiên, cà chua có nhiều vitamin, ít calo, giàu dưỡng chất phát huy tác dụng nếu được nấu kèm cùng các món ăn trong bữa tối. Cà chua lúc này sẽ thúc đẩy quá trình giảm cân, đảm bảo được sức khỏe, tốt cho làn da.



Dưa chuột



Cũng như cà chua, dưa chuột được nhiều người yêu thích khi ăn các món salad. Bởi chúng có chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như carotene, vitamin B, đường, protein, canxi, phốt pho và sắt. Tuy nhiên, không phải thời điểm nào cũng có lợi cho sức khỏe.



Nếu ăn dưa chuột vào buổi sáng khi đang đói bụng vì chúng có thể gây nên các tình trạng đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Người bị đau dạ dày càng không nên ăn dưa chuột khi bụng rỗng vì sẽ làm tình trạng bệnh tệ hơn.



Bữa tối chính là thời điểm “vàng” để bổ sung dưa chuột vào bữa ăn. Hàm lượng propanol diacid có trong dưa chuột kìm hãm quá trình chuyển hóa đường thành chất béo, có tác dụng giảm cân. Không những thế, dưa chuột còn có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện hệ tiêu hóa, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Ăn dưa chuột buổi tối cũng là lựa chọn tốt để tăng cường sức khỏe làn da vì các enzyme trong thành phần sẽ mở rộng mao mạch, thúc đẩy hệ thống lưu thông máu.



Quả lê



Chất xơ thô của lê có thể phá hủy màng nhầy của dạ dày và biểu hiện rõ rệt hơn nếu ăn lê cứng. Chính vì thế, lê không phải thực phẩm lý tưởng cho bữa sáng, đặc biệt là khi ăn vào lúc đói bụng.



Nhưng nếu bạn ăn lê vào buổi tối sẽ phát huy được tác dụng giảm cân. Nhiều nghiên cứu cho rằng, người thường xuyên ăn lê có tỷ lệ béo phì được cải thiện đáng kể so với người không ăn.