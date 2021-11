Dự thảo mới nhất Quy hoạch điện VIII cắt giảm công suất nguồn

Sáng 19/11, Chính phủ tổ chức hội nghị hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết Bộ đã tính toán thêm phương án phát triển nguồn điện dựa trên các yếu tố dự phòng như tỷ lệ thực hiện nguồn điện không đạt 100% so với quy hoạch và giảm nguồn điện than theo xu hướng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phù hợp cam kết cắt giảm khí CO2 của Hội nghị COP26.