Dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính: Công dân được chuyển giới 1 lần và thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân

Tuy nhiên, công dân chỉ được chuyển đổi giới tính một lần trong đời, và chỉ thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, sau khi người đề nghị chuyển đổi giới tính đã được tư vấn tâm lý, y tế, pháp lý nhằm bảo đảm sự tự nguyện, tự do lựa chọn biện pháp can thiệp y học chuyển đổi giới tính.