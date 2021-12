Du lịch trải nghiệm trực tuyến - hướng mới cho du lịch Hà Giang

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong năm lượng du khách đến Hà Giang giảm gần 50% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 ước đạt 900.000 lượt khách). Để quảng bá du lịch, lần đầu tiên tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu Lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến trên một số kênh truyền hình, báo điện tử và mạng xã hội. Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã tổ chức thành công tour du lịch online – du lịch trực tuyến, thu hút đông đảo người theo dõi. Hình thức này như ngọn lửa “giữ ấm” cho hoạt động du lịch gần như bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Ông Đặng Quốc Sử, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, tận dụng nền tảng số, từ đầu năm, ngoài việc sưu tầm ảnh đẹp, các clip quảng bá về vùng đất và con người Hà Giang trên các trang thông tin, gần đây Trung tâm đã triển khai tour online khám phá, trải nghiệm bằng các chương trình du lịch trực tuyến. Ngày 28/11, tour online “Mùa hoa tam giác mạch trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn” đã thu hút đông đảo người theo dõi; trong đó có 100 công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch tham gia và đánh giá cao chương trình này.