Du lịch "trái mùa" hưởng "trái ngọt" ở thiên đường Hang Tiên

Đoàn tổ chức cắm trại ngay bên cạnh một hồ nước trong hang.

Người đẹp Hoàng My bất ngờ vì nước lũ ở Quảng Bình không đục ngầu mà lại trong veo: “Với My, hoà mình cùng thiên nhiên như là một cách để detox tất cả những căng thẳng trong thời gian vừa qua, đặc biệt nữ hoàng chèo sup như mình thì làm sao bỏ qua trải nghiệm chèo sup trong mùa lũ rất thú vị. Lũ thì lũ nhưng cảnh đẹp hữu tình, nước rất trong do chảy từ những ngọn núi đá vôi.”

Ông Nguyễn Châu Á - Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, đơn vị tổ chức các tour hang động ở Quảng Bình, chia sẻ: “Chúng tôi đã bắt đầu đón khách từ 15/10. Trong thời gian qua, Oxalis phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình để tổ chức tour, các hoạt động du lịch và quảng bá du lịch. Trong tuần tới, Oxalis bắt đầu đón các đoàn khách từ Hà Nội và các đoàn khách từ TP.HCM cũng đang rất háo hức tham gia tour bắt đầu từ tháng 11.”

Khách từ Hà Nội và TP.HCM sẽ được du lịch Quảng Bình thoải mái chỉ trong vài ngày tới.

Hiện tại, Quảng Bình là một trong những địa phương đã “nối tuyến” trở lại với TP.HCM, đón du khách đến từ thành phố để trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời. Để kích cầu du lịch sau dịch, tỉnh Quảng Bình quyết định mở những tour độc lạ ngay giữa mùa lũ, du khách thoải mái “ăn rừng, nằm hang” bất kể thời tiết.