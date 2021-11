Du lịch TP.HCM "trở mình" với sản phẩm mới

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee Việt Nam tổ chức buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu về Chương trình kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử Shopee. Trong đó, có sự tham gia hơn 160 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm và dịch vụ du lịch ở đa dạng lĩnh vực như lữ hành, khách sạn, ẩm thực, mua sắm, vận tải du lịch, du lịch đường thủy, điểm tham quan và vui chơi-giải trí...

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hợp tác với Shopee Việt Nam trong Chương trình kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử Shopee là một phần quan trọng của Chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Đây cũng là giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Thành phố giới thiệu, tiếp cận và bán sản phẩm, dịch vụ đến mọi đối tượng khách hàng trong, ngoài nước trên nền tảng Shopee.

Thông qua Chương trình kích cầu du lịch trên sàn thương mại điện tử Shopee lần này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành sẽ được tiếp thêm sức mạnh, duy trì hoạt động kinh doanh và chung tay đưa hoạt động du lịch Thành phố sớm trở lại sống động như vốn có.

Khi tham gia chương trình, doanh nghiệp sẽ nhận được những quyền lợi đặc biệt, gồm miễn phí dịch vụ và hoa hồng trong 3 tháng; tham gia miễn phí các khóa đào tạo hướng dẫn về chuyển đổi số và gia tăng tương tác với người dùng trên nền tảng online; quản lý, kiểm soát tình trạng đơn hàng mọi lúc, mọi nơi thông tin trên ứng dụng và website thuộc nền tảng Shopee; phương thức thanh toán trực tuyến đa dạng; đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật đồng hành...

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết, đơn vị đồng hành cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp du lịch, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được lượng khách hàng rộng khắp cả nước. Từ đó, doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành có thể nâng cao doanh số, phát triển kinh doanh, từng bước phục hồi bằng việc mở rộng mô hình kinh doanh trên nền tảng trực tuyến trong thời gian tới.

Trong khi đó, tái khởi động sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 với mong muốn mang đến sản phẩm du lịch đảm bảo an toàn, chất lượng, bình ổn giá cùng nhiều ưu đãi, Công ty Du lịch Vietravel tung ra chương trình khuyến mại “Sôi động và an toàn - Hành trình xanh, an tâm trải nghiệm.”